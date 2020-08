SKY – Milik fuori dal progetto Napoli: il polacco vuole la Juve, resta alta la valutazione di De Laurentiis

L’addio di Milik alla maglia azzurra sembra ormai cosa fatta. Come ribadito nel corso dello speciale calciomercato di “Sky Sport“, il numero 99 non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Napoli e la società lo ha messo sul mercato.

Arkadiusz Milik è quindi fuori da progetto Napoli ma ciò non significa che la società azzurra svenderà il bomber polacco. De Laurentiis ha infatti ribadito a più riprese che la valutazione per l’attaccante resta molto alta.

Come contropartita dalla Juve, per cedere il giocatore, la società gradirebbe molto Bernardeschi meno Luca Pellegrini che quest’anno ha giocato in prestito al Cagliari.