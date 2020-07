Gattuso preoccupato: troppe gite al mare e in barca degli azzurri. Il mister richiama all’ordine i suoi

Quest’oggi, sulle pagine del quotidiano Il Mattino, è stato possibile leggere tra le righe quella che sarebbe una realissima e anche curiosa e giustificata preoccupazione che l’allenatore azzurro Rino Gattuso sta provando in questi ultimi giorni. Secondo quanto riportato dalla testata, il tecnico vuole richiamare all’ordine i suoi calciatori che, viste anche le bellezze di Napoli e dintorni e il periodo estivo, hanno cercato magari qualche momento di svago di troppo, tra barche, amici e mare. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Rino Gattuso è stato chiaro: «Non è facile allenare una squadra come la mia in questo momento», ha detto sabato sera dopo il Sassuolo, un messaggio poco in codice e con una destinazione precisa: i suoi calciatori nello spogliatoio. «La città in questo momento non ci aiuta: ci sono belle isole, fa caldo, ci sono tante belle barche ed è complicato»“.

“Gattuso ha lasciato correre fin qui. Ma, a due settimane dalla sfida con il Barcellona, Rino prova a richiamare l’attenzione di un gruppo che può scrivere una pagina nuova“.