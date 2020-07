Caso Arthur al Barcellona: non si presenta ai test per il Coronavirus e resta in Brasile, niente Napoli

A dare la notizia è Sport, un noto giornale spagnolo. Il centrocampista brasiliano Arthur Melo non si sarebbe presentato alle visite mediche per il Covid-19 previste in queste ore, facendo infuriare il Barcellona.

Il centrocampista avrebbe dunque deciso di interrompere in anticipo il suo matrimonio con i blaugrana, nonostante il suo contratto sia in scadenza a fine stagione e sia già stato ufficializzato lo scambio con Miralem Pjanic. Secondo Sport, il giocatore avrebbe scelto di non essere più parte della rosa del Barça, nonostante debba ancora disputare la Champions League, rimanendo in Brasile.

Non sarà infatti presente nella sfida contro il Napoli in Champions, mentre sposerà dalla prossima stagione la causa juventina.