Carlos Vinicius: zero presenze col Napoli, oggi capocannoniere

L’ex Napoli Carlos Vinicius Morais si è laureato capocannoniere in Primeira Liga con il Benfica, nel massimo campionato portoghese. A pari merito con Pizzi e Taremi, tutti a 18 gol, vince Vinicius poiché ha disputato meno minuti. Il Napoli non ha mai puntato su di lui, girandolo in prestito diverse volte per poi venderlo al Benfica direttamente a 17 milioni, dopo averlo acquistato solo a 4. Ora il brasiliano classe 1995 si gode il titolo, ma chissà che il Napoli ora non abbia dei rimpianti.

