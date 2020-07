GdS – Anche Boga dice sì al Napoli, ora il Sassuolo va convinto

Il Napoli sta rafforzando il suo attacco, e dopo l’ormai imminente acquisto di Osimhen, gli azzurri si preparano a sfoderare un altro grande colpo. Si tratta di Jeremie Boga, ivoriano che dovrà idealmente sostituire Callejon, in partenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli conterebbe già sul gradimento del giocatore, che dovrebbe già aver detto di “sì”. Ora non resta che convincere il Sassuolo che però conta di trattenere le sue migliori pedine.

