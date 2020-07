Parma, Kulusevski: “Il lavoro ripaga sempre. La vittoria era nostra, non meritavamo di perdere”

Dejan Kulusevski è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Parma-Napoli:

“C’è stato un po’ di sfortuna nelle ultime partite, non meritavamo di perdere. Questa vittoria era per noi, quello che stavamo facendo non si può dimenticare. Lottiamo, il lavoro ripaga sempre. D’Aversa? Era orgoglioso di noi, anche se non vincevamo, noi ci mettiamo tutto: il mister mi piace, mi dà motivazione. Fantastico chiudere oggi, ero contento perchè non era facile battere il rigore, sono andato per dimostrare che non avevo paura. I tre punti sono per la città. Posso giocare ovunque, dipende dalla squadra. Nel Parma faccio bene nella fascia, ma non è il momento parlare di ruoli”.