GdS – Record di subentrati con gol per Napoli e Sassuolo

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport fornisce un dato molto interessante e che rende l’idea di quanto la panchina del Napoli sia all’altezza di coloro che scendono in campo dal primo minuto.

Sono cinque le reti segnate dai subentrati per il Napoli ed il Sassuolo: record per la squadra di Gattuso e quella di De Zerbi. Tutte reti decisive e pesanti quelle siglate dai subentrati partenopei, che hanno regalato punti pesanti.

A quattro reti ci sono Atalanta, Inter, Milan e Sampdoria mentre Fiorentina e Genoa sono ferme a tre reti dai subentrati.

Le cinque sostituzioni hanno rivoluzionato le abitudini di tutti i mister, che ora possono contare su due armi in più dalla panchina per cambiare le sorti del match: come Gattuso contro l’Udinese con l’ingresso di Milik (forzato) e Politano.