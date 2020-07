Juventus, Paratici: “Adesso pensiamo allo scudetto. Sarri? Sarà lui l’allenatore anche per la prossima stagione”

Prima del match tra Juventus e Lazio, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Nel dettaglio, si è parlato sopratutto di scudetto e panchina, con il CFO della Juventus che ha voluto precisare:

“Il nostro obiettivo è vincere questa sera per cercare di arrivare allo scudetto. Archiviato questo discorso, potremo concentrarci sugli altri obiettivi futuri con serenità. Sarri? Sarà lui l’allenatore anche per la prossima stagione. Sono alla Juventus da dieci anni, e anche quando abbiamo avuto problemi con Allegri abbiamo gestito il tutto con qualche riunione interna. Se qualcosa non va siamo abituati a riderci su, e stiamo facendo lo stesso anche con Sarri“.