OSIMHEN NAPOLI – Stando a quanto scritto sulle pagine odierne del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe assolutamente intenzione di lasciar perdere Victor Osimhen dopo tutte le lusinghe e dopo aver trovato già tempo l’accordo vincente e i sì del Lille e del calciatore. L’ambiente appare demoralizzato in merito alla trattativa, che ha tutti gli effetti si è trasformata in una “telenovela“, per il suo rallentamento.

Rallentamento dovuto all’improvviso cambio di agente da parte del giovane attaccante nigeriano nel mentre si arrivava alla conclusione della trattativa stessa. E così, i negoziati hanno avuto la brusca frenata che, ora, alimenta il pessimismo. Ma il Napoli non lascia stare, secondo la testata, e avrebbe formalizzato un ultimo rilancio e – nell’eventualità – avrebbe aperto i discorsi per due alternative al nigeriano. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

OSIMHEN NAPOLI, CONTRATTO CON BASE DA 4 MILIONI L’ANNO

Victor Osimhen (21), centravanti del Lille

“Il Napoli ha rilanciato ancora, lo ha fatto assecondando il desiderio e la bramosia del management di Victor Osimhen, aggiungendo altri cinque milioni (uno a stagione) sul quinquennale che gli è stato proposto in passato e che non prevede, però ulteriori ritocchi. Come per magia, i tre milioni starebbero per diventare quattro, ma quella rappresenta l’ultimo rilancio“.

“Il resto tocca a Giuntoli, che fa da collante con William D’Avila, il (nuovo) procuratore del centravanti nigeriano, che ha trascinato il suo assistito in una dimensione inaspettata e invitante: il mondo della Premier. Però adesso Liverpool e Tottenham, per irrompere in maniera concreta, dovranno tentare di accontentare il Lilla con la stessa, consistente proposta di De Laurentiis“.

“Ma poi esiste il piano-B, e magari anche quello C, e la presenza di Fali Ramadani a Napoli non ha certo bisogno di essere interpretata liberamente. Il primo, a questo punto, riguarda proprio Jovic, centravanti d’area del Real Madrid, che diviene una credibile opzione nel ‘Progetto’ Napoli“.

“Immobile è il sogno, che prevede però anche l’inevitabile ‘incubo’ d’una trattativa eventualmente complicata e chiaramente spigolosa con Lotito“.