AGGIORNAMENTO ORE 22:47 – Anche la redazione di calciomercato.it conferma la notizia. Il patron azzurro ha chiesto 48/72 ore a Ramadani: se entro martedì/mercoledì non arriverà il sì di Osimhen, allora il Napoli si lancerà sulla punta del Real. Pronta un’offerta da 40 milioni.

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dei possibili colpi in entrata del club azzurro:

“Il Napoli ancora non ha deposto le armi su Osimhen, ma trapela molto pessimismo. Immobile è in assoluto, il primo nome che Gattuso ha fatto, ma ci sono troppe difficoltà per portare a casa il laziale. Il primo nome nella lista se salta Osimhen è Luka Jovic. C’è stato un colloquio con il suo agente Fali Ramadani, procuratore anche di Koulibaly e Maksimovic”