NOTIZIE NAPOLI – Bella notizia per Kevin Malcuit. L’esterno francese, che si infortunò lo scorso 27 ottobre a Ferrara nel match contro la Spal, è stato nuovamente inserito nella lista Serie A dal Napoli e andrà in panchina questa sera contro l’Udinese.

Notizie Napoli, Malcuit in lista Serie A al posto di Llorente

Indisponibili per la gara con i friulani sono Younes e Llorente. E proprio lo spagnolo – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – è stato escluso dalla lista Serie A per far posto a Malcuit.

