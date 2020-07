Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro dell’esecutivo UEFA, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Barcellona-Napoli in altra sede a causa del focolaio Coronavirus in Catalogna? Dipenderà solo dalle autorità sanitarie: se saranno bloccati gli ingressi degli stranieri si giocherà in campo neutro”.

