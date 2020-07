HIGHLIGHTS NAPOLI MILAN – Un match entusiasmante quello andato in scena tra Napoli e Milan al San Paolo questa sera. Un testa a testa che è finito in parità, anche grazie ad un episodio da dubbio rigore che sicuramente farà discutere nel post partita.

Il match si sblocca quasi subito con i rossoneri che passano in vantaggio grazie ad un gol di Theo Hernandez, raggiunto poi a poca distanza con una splendida e astuta realizzazione dell’azzurro Di Lorenzo. Nella ripresa è la volta di Mertens, che prova a mettere un punto al 60′ centrando la porta. Ma non finisce qui, quando poco più di 10 minuti dopo il Milan riesce a rimediare un rigore, giudicato estremamente dubbio, grazie al quale aggancia nuovamente gli azzurri con la rete del 2-2. La partita finirà dunque in parità, con tanti interrogativi, e su cosa sarebbe potuto essere in assenza di determinati episodi.

SKY – Rigore dubbio: Maksimovic tocca il pallone!

Un episodio che farà alquanto discutere si è verificato al 75′ quando Theo effettua un’entrata brusca sull’azzurro Di Lorenzo. L’arbitro La Penna decide di estrarre il cartellino giallo, punendolo per eccesso di foga. Tuttavia, rivedendo le immagini, sembrerebbe più un fallo da cartellino rosso.

Anche la redazione di Sky Sport commenta l’episodio del rigore dubbio dato ai rossoneri, con cui è stato realizzato il gol del pareggio.

Stefano De Grandis ha analizzato l’episodio da un’altra prospettiva. In particolare, si vede Bonaventura che sposta per primo il pallone, ma poi c’è un tocco di Maksimovic proprio sulla sfera. Dunque, una decisione da parte dell’arbitro estremamente azzardata.

LA FOTO

HIGHLIGHTS NAPOLI MILAN, IL VIDEO

Ecco il video della sintesi della gara tra Napoli e Milan terminata 2-2 al San Paolo di Napoli.

CLICCA QUI per vedere gli highlights del match tra Napoli e Milan!

NAPOLI-MILAN, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (20′ st Demme), Lobotka (20′ st Elmas), Zielinski; Callejon (39′ st Politano), Mertens (29′ st Milik), Insigne (29′ st Lozano). A disp.: Meret; Ghoulam, Hysaj, Luperto, Manolas; Allan, Younes. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetà (1′ st Saelemaekers), Calhanoglu (16′ st Bonaventura), Rebic (43′ st Krunic); Ibrahimovic (16′ st Leao). A disp.: Begovi?, Soncin; Calabria, Gabbia, Laxalt; Biglia, Brescianini, Maldini. All.: Pioli.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 20′ pt Hernandez (M), 34′ pt Di Lorenzo (N), 15′ st Mertens (N), 28′ st Kessie (M, su rig.)

NOTE: Espulso al 42′ st Saelemaekers (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui (N); Hernandez, Conti (M). Recupero: 2′ pt, 5′ st.