Il Benevento lavora al ritorno di Pato in Serie A: i dettagli

Il Benevento ormai certo da qualche settimana della promozione matematica in Serie A, sta gia pensando in grande per la prossima stagione, dedicandosi al calciomercato con netto anticipo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, pare che i sanniti stiano lavorando ad un super colpo che riporterebbe l’ex Milan Pato in Serie A il prossimo anno. Il Benevento ha individuato proprio nell’ex rossonero il profilo ideale per rafforzare l’attacco.