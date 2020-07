FOTO – Napoli secondo nel girone di ritorno: azzurri dietro solo all’Atalanta!

Dopo un girone d’andata disastroso, il Napoli ha cambiato allenatore e ha cambiato marcia in Serie A. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso, al netto di qualche incertezza nelle prime uscite, il Napoli ha ritrovato identità e vittorie. Il lavoro di Gattuso è stato fantastico sia dal punto di vista della valorizzazione della rosa, sia dal punto di vista dei risultati.

Nel girone di ritorno il Napoli ha avuto un rendimento pazzesco: 27 punti in 12 giornate, frutto di 9 vittorie e 3 sconfitte. Meglio del Napoli ha fatto solo l’Atalanta con 28 punti in 11 partite. A pari merito con il Napoli la Juventus, mentre è molto più indietro l’Inter: 18 punti in 11 partite. La stagione attuale era ampiamente compromessa, ma questi dati fanno ben sperare in vista del prossimo campionato.

Di seguito la classifica completa del girone di ritorno*:

*In classifica mancano i tre punti del Napoli derivanti dalla vittoria di stasera.