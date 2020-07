Tocco involontario e impercettibile di Manolas con la mano, annullato il gol di Elmas: il motivo

Ha fatto molto discutere l’episodio del mancato vantaggio del Napoli ai danni del Genoa, siglato da Eljif Elmas. Il gol del centrocampista macedone ex Fenerbahce non è stato convalidato in seguito ad una on field review dell’arbitro Mariani.

Gol di Elmas annullato: il motivo

Il gol è stato annullato a causa di un tocco di mano di Kostas Manolas. In un’altra situazione verosimilmente il fallo non sarebbe stato considerato tale e il gioco sarebbe proseguito. Per quanto riguarda i gol però il regolamento parla chiaro: se un qualsiasi tocco con il braccio porta ad un gol, la rete è da annullare.