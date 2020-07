Vincere e convincere anche quando i giochi sembrano fatti. È questo il Napoli del futuro!

Altro successo, altra prestazione all’altezza e soprattutto altra partita in cui si intravede il Napoli della prossima stagione, quello targato Gennaro Gattuso! Dopo la sconfitta di Bergamo potevano esserci due tipi di reazioni: la rassegnazione o la continuità. Il Napoli ha decisamente dimostrato di aver scelto la seconda, battendo la Roma con un’altra gara da grande squadra.

LA GRINTA DI RINGHIO

Che sia un Napoli diverso dai precedenti è ormai assodato, ma quanto piace ai tifosi vedere la grinta mostrata in campo da tutti i calciatori azzurri, nessuno escluso. Gli azzurri sono a quindi punti dalla zona Champions, praticamente un’utopia pensare di raggiungerla ad otto giornate dal termine. Gran parte dei calciatori in situazioni del genere giocherebbero appagati, sazi e consapevoli che di meglio non possono ottenere. Non è il caso del Napoli di Gattuso! Dopo aver giocato ampiamente meglio della Roma, gli azzurri dopo il pareggio giallorosso hanno avuto la forza di tornare in vantaggio e vincere il match.

La grinta di Insigne e Gattuso dopo il gol alla Roma

È tutto in quel petto a petto tra Insigne e Gattuso, in quell’istante è racchiusa l’essenza del nuovo Napoli. Il capitano che trascina la squadra al successo e corre dal suo condottiero, non è un film, è solo la realtà che sta vivendo oggi la compagine azzurra. La priorità resta la sfida di ritorno con il Barcellona, è però bello poter già immaginare il Napoli che sarà.

Impossibile non avere qualche rammarico quando si vede questa squadra scendere in campo, c’è ancora quel sapore amaro di aver comunque gettato via troppo presto le possibilità di giocarsi il titolo lì davanti. La squadra per riuscirci esiste e lo sanno i calciatori così come ne è a conoscenza Gennaro Gattuso. Il tecnico vola basso, non pone obiettivi e si concentra sulla testa dei suoi calciatori, consapevole però che dal prossimo anno con un Napoli così nulla è impossibile. I tifosi aspettano e nel frattempo si godono le prestazioni azzurre, questa volta niente circo, solo tanta voglia di portare a casa il risultato, a qualsiasi costo!

RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Ferrante