Brutte notizie per il mondo dello sport: bocciato credito d’imposta su sponsorizzazioni. Il comitato 4.0 ha espresso dispiacere

La Commissione Bilancio della Camera ha bocciato un emendamento del Decreto Rilancio finanziato a introdurre un credito d’imposta sulle sponsorizzazioni.

La proposta avrebbe interessato accordi dal valore massimo di 400 mila euro per tre anni prendendo in considerazione i club di Serie A di calcio. Sarebbe stato un sollievo per tutti quelli delle serie minori e per le federazioni degli altri sport.

Con una nota, il comitato 4.0, costituito da Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega nazionale pallacanestro, Lega volley femminile, Lega volley maschile, Lega Basket femminile e Fidal Runcard ha espresso disappunto per questa decisione, che potrebbe avere un impatto negativo, in una fase nella quale quasi tutti gli sport si stanno preparando per la prossima stagione.

Anche se l’emendamento dovesse tornare d’attualità in un eventuale decreto, il rischio è quello di andare fuori tempo stabilito.