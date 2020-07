RAI – L’operazione Milik-Under fatica a decollare. Gattuso ha chiesto Veretout per sostituire Allan

Nel corso della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, è intervenuto Ciro Venerato parlando dell’asse di mercato tra Napoli e Roma. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’asse tra Napoli e Roma non regge solo in Lega Calcio, ma anche dal punto di vista del mercato. L’operazione Milik-Under è una possibilità, ma l’affare stenta a decollare. Sebbene entrambi i giocatori siano in uscita dalle rispettive squadre l’operazione non è di facile conclusione. La Roma dovrebbe in primis liberarsi di Dzeko e Milik sembra essere promesso alla Juventus. Quindi il Napoli vorrebbe inserire un’altra contropartita per abbassare le richieste dei giallorossi: si parla di Hysaj”.

“C’è anche un’altra operazione che potrebbe legare Napoli e Roma. Con Allan che sembra in uscita in direzione Everton o Atletico Madrid, Rino Gattuso avrebbe espressamente chiesto Veretout dei giallorossi. Operazione ancora in fase preliminare, se ne parlerà meglio quando la situazione societaria dei giallorossi sarà più chiara”.