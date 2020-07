Fedele: “Il presidente preferisce prendere ‘Cosimino’ invece di Cavani e Thiago Silva. Il Napoli lotterà per il sesto posto”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto durante la diretta televisiva a “Il bello del calcio” in onda su Canale 21. Di seguito quanto evidenziato:

“È difficile puntare alla Champions, nel Napoli non ci sono leader. Servirebbe prendere gente con esperienza come Cavani e Thiago Silva. Il presidente, invece, si oppone e preferisce prendere ‘Cosimino’ (Osimhen). Così come stanno messi con Cosimino e l’uscita di Koulibaly e Allan, lotterà per il quinto o il sesto posto”.