Alvino: “Il Napoli non deve essere sazio, le prossime partite saranno un test”

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non può e non deve sentirsi sazio dal raggiungimento dell’Europa League o dalla conquista della Coppa Italia, le prossime partite serviranno a raggiungere il quinto posto, posizione più degna, ma serviranno anche per testare mentalmente e fisicamente in visto dell’obiettivo che sarà il ritorno contro il Barcellona”.