Palmeri lancia la provocazione: “Senza errori arbitrali Atalanta a -2 dalla Juve: sarebbero loro i favoriti”

Il noto opinionista Tancredi Palmeri ha lanciato una provocazione riguardante l’Atalanta dopo la vittoria contro il Napoli sul proprio profilo Twitter ufficiale. Di seguito il tweet evidenziato dalla nostra redazione:

“Sicuramente l’Atalanta per errori arbitrali ci ha rimesso 2 punti all’andata con la Lazio, 3 punti all’andata con la Juventus, 2 punti all’andata con l’Inter. La classifica sarebbe Juventus 69 Atalanta 67 Lazio 66. E in tutta sincerità, in quel caso l’Atalanta sarebbe favorita”.

