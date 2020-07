Atalanta, i convocati: out Palomino e Malinovskyi

L’Atalanta ha reso noti i convocati per la gara con il Napoli, in programma domani alle 19.30 al Gewiss Stadium. Due le assenze pesanti: Palomino e Malinovskyi infatti non saranno della partita. Entrambi erano stati decisivi nella gara contro la Lazio.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer.

Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Colley, Zapata.