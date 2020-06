Si riapre la pista Rashica, Tuttosport: tutto dipende dal futuro del Werder Brema. I dettagli

Colpo di scena per l’operazione che dovrebbe portare Milot Rashica al Lipsia. Era ormai tutto deciso, accordo da 15 milioni (ovvero il valore della clausola) e ingaggio da 2.5 milioni a stagione, ma il futuro del Werder Brema, squadra in cui attualmente milita, potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel caso in cui il suo club si salvasse, anche il valore del calciatore aumenterebbe a 25 mln, e il Lipsia a quel punto potrebbe benissimo tirarsi indietro.

L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che tra le alternative c’è anche il Napoli, da tempo molto interessato al calciatore. Tuttavia, il club azzurro dovrebbe prima risolvere il problema del posto da extracomunitario da liberare per accogliere l’esterno kosovaro.