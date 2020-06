Il Sassuolo ha affrontato il Verona in questa 28^ giornata di Serie A, la partita si è appena conclusa in parità sul 3-3. I padroni di casa, sotto di ben due reti, sono riusciti a recuperare segnando il gol del pareggio quasi allo scadere, al 7′ minuto di recupero! In particolare, due delle tre reti dei neroverdi sono state segnate da Boga, uno dei profili seguiti assiduamente dal Napoli.

