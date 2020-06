Petagna non vede l’ora di giocare a Napoli: l’attaccante non teme la concorrenza, ma vuole capire una cosa

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato uno spazio ad Andrea Petagna, futuro attaccante del Napoli che staserà sfiderà da avversario, con la maglia della SPAL. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Petagna non vede l’ora di vestire l’azzurro, già da settembre scalpita per giocare nel Napoli. L’attaccante ex Atalanta sta osservando con interesse la situazione in casa Napoli. Ha registrato il rinnovo di Mertens, ormai centravanti acquisito di fatto. Nel caso in cui restasse anche Milik per lui sarebbe davvero complicato trovare spazio nel Napoli. Azzurri che, tra l’altro, si stanno già muovendo anche in caso di partenza di Milik. Non sono infatti un segreto le strade che portano a Victor Osimhen del Lille e Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Petagna non è in alcun modo spaventato dalla concorrenza, ma ha la volontà di capire quanto il Napoli punti realmente su di lui”.