Milik, discorso ancora aperto per il rinnovo con il Napoli: la richiesta del polacco sulla clausola

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato ampio spazio alla questione legata al rinnovo di Arek Milik con il Napoli. Di seguito i passaggi principali evidenziati dalla nostra redazione:

“Non si deve tralasciare l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Milik e gli azzurri. Il polacco si trova bene a Napoli e adora la città: è un dato di fatto. In futuro gradirebbe avere maggiore spazio e considerazione. Gli è rimasta qualche scoria con la dirigenza per il feeling dello scorso anno con Mauro Icardi, poi non concretizzato. La differenza tra domanda e offerta sull’ingaggio non è molta: si balla intorno ai 4 milioni di euro”.

“Il nodo principale da sciogliere è quello relativo alla clausola rescissoria. De Laurentiis vorrebbe fissarla a quota 100 milioni di euro, mentre Milik ed il suo entourage non vorrebbero avere le mani legate nel caso in cui il rapporto non dovesse funzionare. C’è comunque uno spazio di manovra, anche perchè l’attaccante polacco sta mostrando attaccamento alla maglia: gol pesantissimo dal dischetto contro la Juve e gol decisivo a Verona. Arek stima molto anche i compagni e il proprio allenatore, ha imparato a conoscere Gattuso anche fuori dal campo, poiché sono vicini di casa a Posillipo”.