SERIE A – Rete pazzesca di Ribery: l’attaccante della Fiorentina esulta in italiano

Solo gol d’autore in questo 28esimo turno di Serie A. Dopo la splendida rete di Nandez in Cagliari-Torino, finita 4-2 con un’altra prodezza a firma di Nainggolan, nel posticipo serale del sabato sera a mettersi in mostra è Frank Ribery.

L’attaccante ex Bayern Monaco è stato il grande protagonista all’inizio del match tra Lazio e Fiorentina. Il francese ha poetato i viola in vantaggio al 25′ realizzando una rete fantastica: serpentina sulla sinistra sgusciando tra due difensori biancocelesti, poi finta di tirare a giro sul secondo palo a saltare un altro avversario e infine conclusione sul primo palo con Strakosha fermo a guardare.

Il bordocampista di DAZN, Davide Bernardi, ha rivelato che il francese ha poi esultato in lingua italiana e sta dando disposizioni e consigli ai compagni in campo. Ciò a dimostrazione di quanto Ribery sia un campione, a dispetto dell’età, e di quanto bene si sia ambientato nel calcio italiano.

ECCO IL VIDEO:

25' Gol Ribery



Lazio 0 vs Fiorentina 1



Italia Serie A pic.twitter.com/ua1H6HzTbI — Goles en vivo (@goles_live) June 27, 2020