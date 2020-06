SKY – Maksimovic verso il rinnovo: proposto un contratto fino al 2025

È il protagonista di questo Napoli caparbio, arcigno, difensivamente impeccabile. Nikola Maksimovic s’è riscattato, ha soprattutto legittimato in queste ultime uscite l’investimento di 25 milioni fatto nel 2016.

Il Napoli lo prese dal Torino dopo un lungo tira e molla, ma non si è mai imposto ai livelli raggiunti in granata. Dopo un prestito allo Spartak Mosca e anni travagliati, il serbo si sta imponendo con Gattuso.

E ai piani alti se ne sono accorti. De Laurentiis infatti – secondo quanto rivela Sky Sport – avrebbe pronto per lui un contratto fino al 2025. Altri cinque anni in azzurro, con l’idea di blindarlo e costruire su di lui un eventuale post-Koulibaly. L’affare sarebbe già in dirittura d’arrivo.