MILIK JUVE – Come è possibile leggere quest’oggi sulle pagine de Il Corriere del Mezzogiorno, la questione rinnovo col Napoli per il bomber polacco Arkadiusz Milik è tutt’altro che semplice da risolvere. La testata ha fornito con precisione quella che è stata la richiesta da parte del 99 azzurro alla società, che dal canto suo ha immediatamente rispedito al mittente.

Alto l’ingaggio richiesto da Milik al Napoli, e il polacco non vuole assolutamente una clausola rescissoria che possa vincolare in un futuro più lontano il suo addio. Come riferito dal ds azzurro Cristiano Giuntoli nel pre-partita con l’Hellas Verona, la trattativa va avanti ma, qualora non dovessere esserci gli estremi per rinnovare, si deciderà per la cessione dell’attaccante. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK JUVE, ECCO LE RICHIESTE DI MILIK NON ACCETTATE DAL NAPOLI

Arkadiusz Milik (26), centravanti al Napoli dal 2016

“47 gol in 112 presenze, la media di uno ogni 132 minuti da quando indossa la maglia azzurra ma Milik non è mai riuscito a prendersi il Napoli, è il «bomber sospeso» alla ricerca della consacrazione“.

“Il suo problema è la «concorrenza», negli ultimi anni si sono avvicendati campioni come Cavani, Higuain e Mertens che ha realizzato 86 dei 122 gol complessivi da quando è diventato centravanti“.

“I numeri di Milik nella stagione in corso sono importanti: ha realizzato 13 gol, gli stessi di Mertens, uno ogni 127 minuti. L’entourage di Milik chiede un ingaggio all’altezza di quelli percepiti da Insigne e Lozano, intorno ai 4,5 milioni di euro e non vorrebbe la clausola rescissoria di 100 milioni di euro proposta dal Napoli“.

“La Juventus si è mossa tramite alcuni intermediari e sogna il colpo in scadenza a giugno 2021, Milik è stuzzicato dalla proposta del club bianconero, in passato ci sono stati sondaggi approfonditi anche dell’Atletico Madrid e dello Schalke 04. Il Napoli chiede 50 milioni di euro, la Juventus finora si muove sull’ipotesi delle contropartite, si è discusso di profili come Bernardeschi, Romero, Rugani e Pellegrini ma finora De Laurentiis non ha aperto in maniera concreta ad una trattativa di questo tipo“.