Kumbulla alla Lazio, si può chiudere a breve! Pedullà: “Napoli in corsa fino a gennaio”

Il Napoli l’ha seguito a lungo, solo per ricevere di fatto un paio di no: Marash Kumbulla, in azzurro, non vuole giocare. Troppo forte l’interesse di Juventus e Inter, con i nerazzurri che fino a poco fa sembravano addirittura in vantaggio nelle sue preferenze. Sembravano.

Perché oggi un’altra squadra ha fatto irruzione e può addirittura chiudere a breve la trattativa. Si tratta della Lazio, che può chiudere in fretta l’affare dopo dieci giorni di pressing.

Ne scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito, che parla di un affare da 30 milioni. I costi, però, potrebbero essere abbattuti con l’inserimento di qualche contropartita a basso ingaggio, come Lombardi.

Si legge sul sito di Pedullà, noto esperto di mercato: “Il Napoli era stato seriamente in corsa nella sessione invernale, poi stop. E così la Lazio, segnalata da almeno dieci giorni in avanscoperta, può chiudere”.