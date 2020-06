La Gazzetta dello Sport: “Callejon out contro l’Hellas, possibile non concluda la stagione”

Ieri, uno degli assenti in campo per la partita del Napoli contro l’Hellas Verona, è stato Josè Maria Callejon.

Lo spagnolo è già alla seconda panchina in tre partite, mai successo prima, nelle 7 stagioni finora in maglia azzurra. L’esterno è sempre stato uno di quelli presenti, con il maggior minutaggio, ma Gattuso ha preferito inserire Politano sia contro l’Inter (semifinale di Coppa Italia) e sia contro i veneti, nella gara di campionato di ieri.

Ma quale sarà il futuro del nativo di Motril? Molto difficile il rinnovo, si parla di un prolungamento fino al 31 agosto, dato che il suo contratto scadrà a fine giugno.

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rivelato che si sta parlando con l’entourage del calciatore, ma secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex Real è stato messo da parte e non è sicuro che concluderà la stagione con i partenopei:

“Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Callejon è stato messo da parte, c’è la possibilità che non firmi il prolungamento per concludere la stagione”.