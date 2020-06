Carica costante di Gattuso a Lozano: “Aiuta! Go Chucky go!” e il messicano lo ripaga

Rino Gattuso ha completamento dimenticato la discussione in allenamento con Lozano. Lo ha ribadito più volte il tecnico e la conferma è arrivata da questa partita. Al momento dell’ingresso in campo del Chucky, il tecnico azzurro non ha smesso di incitarlo nemmeno per un secondo.

Diverse le urla di Ringhio all’indirizzo di Lozano, dal classico “Go Chucky go!” ai più carichi “Sei in fuorigioco, torna!” e “Aiuta!” per concludere con l’incitamento “Dai!”. Il tecnico ha voluto “coccolare” a suo modo l’attaccante messicano, facendogli sentire la sua presenza. Lozano non ha fatto rimpiangere questa scelta al proprio allenatore e lo ha ringraziato con un gol.