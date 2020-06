L’edizione odierna di TuttoSport parla di mister Gattuso e della sua permanenza a Napoli. Tra un po’ si discuterà dell’accordo triennale per continuare a vedere Ringhio sulla panchina azzurra.

Il quotidiano scrive che ‘non potrà mancare la clausola da 8 milioni di euro‘: Gattuso ora piace a tanti e De Laurentiis non ha intenzione di perderlo. La Coppa Italia potrebbe rappresentare solo l’inizio di un percorso lungo e virtuoso per un allenatore giovane, esperto e carismatico.