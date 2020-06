ADL e giocatori, pace fatta: pronto un premio per la squadra

Applauso a De Laurentiis dopo le sue parole e la festa nell’immediato post Napoli-Juve: queste sono le due immagini della grande schiarita tra il presidente del Napoli ed i calciatori.

L’edizione odierna de Il Mattino scrive che dopo il periodo di tensione in seguito all’ammutinamento ed alle multe, sembra esser tornato il sereno. I calciatori riceveranno lo stipendio di marzo, in attesa del pagamento degli altri tre. “Per loro potrebbe esserci un premio per la vittoria della Coppa Italia e previsto uno per la qualificazione alla prossima Champions League” si legge sul quotidiano.