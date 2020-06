Rai – Allan verso la cessione: non solo l’Everton, anche l’Atletico Madrid alla porta

Il noto giornalista Rai, esperto di calciomercato, Ciro Venerato nel corso di Tv Luna alla trasmissione Goal Show, ha lasciato intendere spiragli di cessione per Allan.

Il brasiliano, arrivato dall’Udinese nella stagione 2015/16, sembra essere arrivato al capolinea in maglia azzurra.

Lo scorso anno l’offerta di 90 milioni di euro del PSG per il Napoli ed un ingaggio faraonico per il giocatore sono state respinte al mittente e da lì, il suo lento declino in campo.

Di seguito, l’analisi del collega, sulla situazione del centrocampista:

“Allan verrà ceduto, ci sono colloqui con Ancelotti e Berta, ds dell’Atletico Madrid. Il Napoli spara 50 per avere 40, siamo all’inizio delle trattative. Per sostituirlo, il Napoli valuta Szoboszlai, Veretout – il pallino di Giuntoli da due anni – e Ricci, che piace a tanti club italiani e tedeschi”.