Maksimovic “mata” El Toro Martinez e lancia un messaggio al Napoli!

Il Napoli riparte subito alla grande e vola in finale di Coppa Italia, raggiungendo la Juventus dell’ex Maurizio Sarri. Partita complicata quella degli azzurri, che però sono riusciti a portare a casa la qualificazione con una prestazione difensiva degna di nota. Nonostante il netto predominio territoriale dell’Inter, l’unico gol dei nerazzurri è arrivato da palla inattiva: sul calcio d’angolo di Eriksen si è fatto trovare colpevolmente imprecato Ospina, regalando il vantaggio ai nerazzurri. Il portiere colombiano si è poi senz’altro fatto perdonare nel prosieguo del match, diventando uno degli uomini copertina della vittoria del Napoli.

Napoli in finale di Coppa Italia: il protagonista che non t’aspetti

Detto dell’estremo difensore colombiano, un altro degli uomini copertina è senza dubbio Dries Mertens, che con il gol di ieri sera raggiunge quota 122 e stacca Marek Hamsik, volando sulla vetta della classifica marcatori all time con la maglia del Napoli. Uno dei protagonisti della serata è stato però una piacevole sorpresa e risponde al nome di Nikola Maksimovic.

Il serbo in questi anni di Napoli è stato messo spesso in disparte, relegato costantemente al ruolo di “prima riserva” del pacchetto di difensori centrali. Nel Napoli attuale è questo il ruolo che gli è stato cucito addosso e, difatti, è sceso in campo a causa del forfait di Manolas. L’ex difensore del Torino nella serata di ieri è stato sicuramente il migliore della linea a quattro di difesa, con i terzini azzurri che hanno sofferto non poco e Koulibaly che ha mostrato ancora qualche sbavatura, nonostante una prestazione in netta ripresa rispetto al recente passato.

Prestazione fantastica di Maksimovic: i numeri

Maksimovic ha avuto da Gattuso un compito che ai più sarebbe sembrato quantomeno proibitivo: marcare a uomo e limitare Lautaro Martinez. Il difensore del Napoli non solo ha limitato il numero dieci nerazzurro, bensì lo ha completamente annullato. El Toro è sembrato il fantasma di sé stesso, merito soprattutto del colosso serbo. Per rendere l’idea della prestazione di Maksimovic basta qualche dato: 100% dei duelli vinti e 0 dribbling subiti. Una prestazione decisamente da incorniciare. Prestazione che suona anche come un messaggio al Napoli. In questi giorni infatti sono in corso le trattative per il rinnovo di contratto di Maksimovic, in scadenza al termine della prossima stagione. Con l’addio di Koulibaly che sembra sempre più vicino, il messaggio è chiaro: vuole dimostrare di avere la stoffa per essere un titolare nel Napoli.

NICOLAS IANNONE