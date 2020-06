Il Dott. Ascierto alla Camera: “Con il Tocilizumab abbiamo avuto risultati positivi”

Il Dott. Paolo Ascierto ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook parlando dei risultati ottenuti con la sperimentazione del Tocilizumab. Ecco quanto evidenziato:

“Ieri, in audizione alla Commissione Affari sociali della Camera, abbiamo discusso i risultati dello studio su Tocilizumab per il trattamento delle complicanze da COVID-19. Il tasso di letalità con l’uso del farmaco anti-artrite è del 22,4% nell’analisi a 30 giorni rispetto a 35% atteso a priori sulla base dei dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Questo dimostra che lo studio ha dato comunque dei risultati positivi, nonostante manchi il braccio di controllo, ovvero la somministrazione di un placebo al posto del farmaco, come si fa in tutte le sperimentazioni cliniche. Abbiamo scelto di evitarlo perché i pazienti trattati erano in condizioni critiche in terapia intensiva e abbiamo preferito che tutti avessero una possibilità di miglioramento. Come sempre, siamo cautamente ottimisti: al momento l’analisi osservazionale è ancora in corso e attendiamo ora i risultati di ulteriori due studi di fase 3 con placebo. A breve avremo conferma dei dati già ottenuti”.