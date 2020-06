SKY – Contatti avviati per Karbownik ma non è una priorità: l’operazione potrebbe farsi in futuro

Nella giornata di oggi, un’indiscrezione di “Radio Punto Nuovo“, ha svelato il forte interesse del Napoli per il terzino polacco del Legia Varsavia, Michal Karbownik.

Il classe 2001, si è già fatto notare dai talent scout di mezza Europa. Conferme dell’interesse del Napoli per il giocatore arrivano anche dal sito di Gianluca Di Marzio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli, in Italia, è tra i club più attenti: i contatti tra le parti sono avviati, ma quella di Karbownik potrebbe essere solo un’operazione da fare più avanti, non sicuramente una priorità di queste settimane”.

“Il ds azzurro, come spiegato anche ai microfoni di Sky Sport la scorsa domenica, penserà innanzitutto ai rinnovi, poi alle eventuali cessioni, solo dopo agli inserimenti da completare“.

“Il discorso varrebbe anche per il giovane polacco, un colpo da tentare eventualmente più in là, lungo la strada del mercato che per quest’anno proseguirà fino a ottobre. Da valutare, in casa Napoli, saranno sicuramente le situazioni relative a Mario Rui e Ghoulam“.