MICHAL KARBOWNIK NAPOLI – Il mercato del Napoli si muove e tanto. Pur non essendo ripresa la stagione, pur essendo lontane le date reali degli affari, gli azzurri si muovono. Sondano, cercano, scrutano. E affondano il colpo. Il primo è stato Petagna, seguito a ruota da Rrahmani. Per la prossima stagione, però, è in arrivo anche un investimento per il futuro. Si tratta di Michal Karbownik, classe 2001, terzino sinistro.

MICHAL KARBOWNIK AL NAPOLI, L’AFFARE

Umberto Chiariello, nel corso di Punto Nuovo Sport Show ha spiegato: “Con i buon uffici di George Gardi, procuratore di Elmas, Giuntoli si sia innamorato di un giocatore Under 20 polacco. Michal Karbownik, classe 2001, terzino sinistro del Legia Varsavia, dal piede fatato. L’ultima stagione ha disputato 30 partite, collezionando 7 assist. Il Napoli ha inizialmente offerto 4 milioni, attualmente si parla di 7 milioni per cui gli azzurri sono estremamente vicini a chiudere la trattativa. Il giocatore è rappresentato da Mariusz Piekarski, capo della UNIDOS. Il mancino è appetito dai maggiori club d’Europa”.

Michał Karbownik ha da poco 19 anni, nato il 13 marzo 2001. Ha giocato nel ruolo di centrocampista centrale a inizio anno nella seconda squadra del Legia, che milita nella terza serie polacca (in certe occasioni ha agito da trequartista!). Ma il ragazzo ha colpito lo staff della prima squadra a campionato in corso per le sue doti da esterno: così Karbownik, seppur di piede destro, ha finito per giocare a sinistra ma da terzino, diventando il primo millennial in campo nella storia del Legia.

CHI È KARBOWNIK NAPOLI

Sul sito ufficiale del Legia confessò: “Il mio passaggio al calcio dei professionisti è stato proprio come me l’aspettavo. All’inizio è stato difficile. Non solo in termini di calcio, ma anche in termini del mio ingresso negli spogliatoi. Dopo i primi sei mesi, tuttavia, qualcosa è cambiato. Ora mi sento molto fiducioso“.

Terzino, quindi, di piede invertito: ciò viene spiegato dalla sua particolare propensione offensiva. Le sue doti lo portano ad avanzare spesso con la squadra, partendo largo da esterno difensivo, per poi magari cercare di tagliare verso l’interno con movimenti da vera e propria ala. Coraggioso: cerca sempre di superare l’avversario, con o senza aiuto di un compagno, e cerca spesso un taglio intelligente all’interno dell’area nemica.