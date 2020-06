Il Roma – Napoli, accordo con Callejon fino al 31 agosto: approcci anche per il rinnovo

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Josè Callejon per continuare l’avventura fino al 31 agosto. Infatti, vista la ripresa della stagione agonistica, che non finirà a giugno quest’anno, a causa del Coronavirus, il calciatore, in scadenza di contratto, sarà in azzurro per altri due mesi, dopo il 30 di questo mese.

Ad annunciarlo è Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma su Twitter:

“Il Napoli ha raggiunto l’accordo con Callejon per proseguire fino al termine della stagione, quindi oltre il 30 giugno.

“Appena i regolamenti lo consentiranno il contratto dello spagnolo sarà esteso al 31 agosto. Poi si proverà anche a parlare con lui di rinnovo vero e proprio”.

Infine, le parti, parleranno anche per il rinnovo contrattuale. Lo spagnolo potrebbe restare in azzurro per altri due anni, al contrario di quanto si pensava fino a qualche giorno fa, dove sembrava davvero finita la sua avventura partenopea.