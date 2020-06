Bonucci: “Sarri col tempo ha capito cosa significa far parte del mondo Juve. Differenze con Allegri? Sono evidenti”

Il difensore della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi della Gazzetta dello Sport. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Differenze tra Allegri e Sarri? Sono molto evidenti, Allegri è un maestro nella gestione dello spogliatoio, riesce a farti capire come gestire i momenti più difficili della stagione e come gestire il tempo all’interno della partita. Sarri è molto meticoloso, è malato di tattica, gli piace far giocare bene la squadra. In questi mesi alla Juve ha imparato cosa significa entrare in questo mondo. Qui non ti viene perdonato nulla, sei continuamente esposto. È cresciuto molto da quando è con noi, nonostante un grande bagaglio di conoscenze ha saputo mettersi in discussione. Mi ha piacevolmente sorpreso. Ci confrontiamo molto, quotidianamente. Lui vuole migliorare, così come lo voglio io. Il suo è un calcio originale, diverso da quelli che avevo conosciuto in passato”.