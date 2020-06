Gazzetta dello Sport – Funerali Francesca Gattuso, per Rino lacrime di dolore e rabbia

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sullo stato d’animo di Rino Gattuso. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“L’ultimo saluto a Francesca, colmo di lacrime di rabbia e di dolore per Rino Gattuso. Rabbia per quel destino così crudele, che ha portato con sé la giovane sorella di 37 anni. L’allenatore azzurro, dopo aver presieduto l’allenamento del Napoli a Castel Volturno, è arrivato in chiesa circa un’ora prima dell’inizio della funzione religiosa. La funzione si è svolta nella chiesa di Santa Maria ad Nives e tutta la comunità di Schiavonea, cittadina in provincia di Cosenza, si è stretta al dolore della famiglia Gattuso”.

“In chiesa erano presenti molti amici e parenti, Rino sedeva a pochi metri dal feretro, con lo sguardo perso nel vuoto: in quel vuoto gli è stato possibile rivedere le immagini che lo legavano al passato con la sorella e il resto della famiglia. Insieme a Rino, anche loro distrutti visibilmente dal dolore, c’erano mamma Costanza, papà Franco, l’altra sorella Ida e Marco, marito di Francesca”.