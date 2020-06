CdS – Dubbi a centrocampo per Gattuso: Allan può partire titolare contro l’Inter?

Ormai manca una settimana al ritorno in campo per gli azzurri che al San Paolo troveranno l’Inter per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’undici di Gattuso per la maggior arte dovrebbe essere composto dagli uomini che prima del lock-down gli hanno dato più garanzie.

Come però evidenziato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, c’è ancora qualche dubbio che attanaglia il tecnico calabrese. Negli ultimi giorni, Allan pare aver insidiato la titolarità di uno tra Fabian e Zielinski.

Gattuso si chiede se contro i nerazzurri potrà fare a meno della grinta e della dinamicità del brasiliano. Al momento sembra dover partire dalla panchina ma ha ancora una settimana per convincere il suo allenatore.