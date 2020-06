Coppa Italia, ancora in dubbio le date: si attende l’ok da parte del Governo

Per confermare le date delle semifinali di Coppa Italia, si attende l’ok del Governo. A riportarlo è il quotidiano La Gazzetta dello Sport.

COPPA ITALIA, LE DATE

Servirà una deroga per i match che si giocheranno prima del 14 giugno – come le semifinali di Coppa Italia-, visto che attualmente è in vigore il divieto nello svolgere ogni manifestazione fino a questa data. Dovrebbero giocare prima Juventus-Milan e poi Napoli-Inter, probabilmente si invertiranno.