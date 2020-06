CALENDARIO SERIE A – Oggi l’Assemblea della Lega di Serie A si riunirà per varare il nuovo calendario del campionato che riparte il 20 giugno. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa che si giocherà sette giorni su sette, dal pomeriggio fino a tarda serata fino al 2 agosto. Saranno 124 partite in 43 giorni, comprensivi di 6 sabati e 7 domeniche. La Coppa Italia inizierà in anticipo e già il 17 giugno eleggerà il proprio vincitore. La Rosea anticipa:

“Sarà Torino-Parma alle 19 e 30 di sabato 20 giugno a segnare la ripartenza, Verona-Cagliari alle 21 e 45, Domenica 21 Atalanta-Sassuolo alle 19 e 30 e Inter-Sampdoria alle 21 e 45. Juventus-Lazio sarà probabilmente il posticipo di lunedì 20 luglio. Altre indiscrezioni riguardano Bologna-Juventus il 22 giugno alle 21 e 45; Inter-Sassuolo il 24 giugno alle 19 e 30; Atalanta-Lazio il 24 giugno alle 21 e 45; Milan-Roma il 28 giugno alle 17 e 15; Lazio-Milan il 4 luglio alle 21 e 45; Milan-Juve il 7 luglio alle 21 e 45; Juve-Atalanta l’ 11 luglio alle 21 e 45; Napoli-Milan il 12 luglio alle 21 e 45; Roma-Inter il 19 luglio alle 21 e 45. Verranno sfruttati alcuni lunedì e alcuni venerdì, si giocherà sempre nel week-end e in cinque infrasettimanali con la distribuzione delle partite tra martedì, mercoledì e giovedì”.