Marcolin: “Vi dico perché Mertens ha deciso di restare? Cavani? Al Napoli solo per una scelta di cuore!”

Dario Marcolin, giornalista di DAZN, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Marte in merito ad alcune notizie relative al Napoli ed in particolare sul rinnovo di Dries Mertens. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il miglior attaccante del Napoli nel 2000-2020? Higuain è stato il vero centravanti, Mertens non ha trovato la continuità all’inizio, Lavezzi non è stato un vero attaccante centrale. Lo è stato invece Cavani, quindi tra lui e Higuain bisogna decidere. Il Pipita segnava in tutti i modi e a Napoli aveva una faccia felice. In maglia azzurra è stato un protagonista assoluto, altrove era uno dei tanti. È proprio per questo motivo che Mertens ha deciso di restare, all’Inter sarebbe stato uno dei tanti attaccanti. Prenderei giocatori pronti e non soltanto giovani, si è visto con Demme che ha avuto un impatto immediato con l’ambiente Napoli a gennaio. Cavani? Il Matador cerca l’ultimo contratto della sua vita, l’Inter glielo può dare, il Napoli sarebbe una scelta di cuore”.