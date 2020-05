Musella, l’avv. Chiacchio: “Il Napoli può tranquillamente denunciare”

Musella Napoli – Il giovane azzurro Domenico Musella, attaccante classe 2006, è stato ‘strappato’ dalla Roma che l’ha tesserato sfruttando alcune ‘crepe’ esistenti nel regolamento del settore giovanile. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo. Ecco le sue parole:

“Devo fare una premessa, tante società mi hanno riferito che quando devono tesserare un calciatore che ha militato con società del settore giovanile, chiedono una liberatoria. La liberatoria deve essere sottoscritta dinanzi al comitato regionale di appartenenza, viene scongiurata anche la questione delle firme false. Per una scuola calcio, allevare un calciatore, è un costo. Oggi si verifica questo “scippo” un bassissimo coefficiente che viene considerato per il tesseramento. Queste norme le ratifica il consiglio federale, non voglio pensare che società che temano questi “scippi” possano incidere sull’elevazione degli importi. Il legislatore, intervenuto tante volte anche in questa materia, penso ci voglia ben poco per sistemare la situazione. Se il Napoli sa che Musella è stato portato alla Roma attraverso gli uffici di un procuratore, può tranquillamente denunciare”