CdS – Everton e PSG puntano Allan: il Napoli ritorna su un vecchio pallino per sostituirlo

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, parla del futuro di Allan. Il centrocampista brasiliano era già stato vicino alla cessione nel gennaio 2019 ma stavolta pare quasi certo il suo addio alla maglia azzurra.

Secondo i colleghi del Corriere, gli estimatori per Allan non sembrano mancare. Due squadre su tutte hanno manifestato il maggior interesse per il mediano. L’Everton dell’ex Carlo Ancelotti che lo vorrebbe con se in Premier League ed il PSG che dopo l’assalto dello scorso anno ha rinnovato il proprio interesse per il centrocampista.

Nel frattempo, il Napoli pare aver puntato gli occhi su Jordan Veretout per sostituire il brasiliano. Già la scorsa estate, l’attuale centrocampista della Roma, venne lungamente corteggiato dagli azzurri.