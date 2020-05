Zola: “Uno scudetto a Napoli ne vale almeno dieci, Maradona un alieno sceso sulla Terra per donarci il calcio”

L’ex giocatore del Napoli e non solo Gianfranco Zola ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi del Corriere dello Sport. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Ingiusto che io abbia vinto un solo scudetto? È falso, perchè quello scudetto vinto con il Napoli ne vale almeno dieci vinti in qualsiasi altra squadra. Quel trionfo è stato straordinario, ha rappresentato un evento storico, combinato con il primo”.

“Sul mio rapporto con Maradona c’è poco da aggiungere a quanto è già stato scritto negli anni. Lui è un fenomeno imparagonabile, è un alieno appartenuto ad un’altra galassia. È sceso sulla Terra per donarci il suo calcio. Sono stato fortunato ad arrivare a Napoli ed imbattermi in lui. Provate a immaginare cosa significhi, per un ventitreenne, ritrovarsi catapultato in quella fantastica squadra e stare al fianco di Maradona”.